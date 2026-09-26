



63-летняя жительница Урюпинска стала жертвой телефонных аферистов. С 15 августа по 10 сентября злоумышленники, представляясь сотрудниками Госуслуг и силовых структур, убеждали женщину, что её счета находятся под угрозой, а деньги якобы могут быть использованы для финансирования терроризма.

Испугавшись, пенсионерка сняла 11 миллионов рублей и передала их курьерам в два этапа. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личностей и задержания преступников.