



Во Фролово Волгоградской области жители бьют тревогу из-за огромной свалки строительных отходов, образовавшейся на лугах вокруг райцентра. Сюда вот уже несколько недель неизвестные грузовиками свозят отходы. Один из автомобилей фроловчане засняли на видео.

- Мы с супругой пенсионеры и живём в частном доме на территории ТОС «Луговой» города Фролово. У нас внуки, дети выросли. Я занимаюсь охотой. У меня собака чистокровной породы подружейная. 22 августа вечером уже в седьмом часу поехали на природу прогуляться в лес. Это как выезжаешь с Фролово на Ветютнева. Мы часто туда приезжаем со внуками. Там достаточно красиво, сено косят, животных пасут. Но в этот раз только вышел из машины – смотрю, какие-то кучи. Одна, вторая, третья и далее сплошняком, — рассказал журналистам местный житель Василий Несин.

Первая возникшая мысль у мужчины, что частники совсем страх потеряли. Однако, по словам пойманного с поличным водителя одного из мусоровозов, он выполнял приказ главы администрации города.

- Так как мы гуляли с охотничьей собакой, у меня был с собой бинокль. Метрах в 500 увидел, как мужчина выгружает из КАМАЗа № А 491**34 груды бетона и бытовой мусор. Я тут же подъехал к нему и не дал завершить выгрузку. Грузовик после этого поспешил уехать, видимо, в другое место. 23 августа мы вновь приехали на это место и застали уже другой грузовик с отходами № К 662 РО 134. Зафиксировали его в момент разгрузки. Водитель, представившийся Сергеем, на мои вопросы заявил, что мусор сюда вывозится якобы по распоряжению главы администрации городского образования Василия Данкова.

По факту случившегося Василий написал заявление в полицию, приложив фото и видеоматериалы. Однако мужчина опасается, что если к созданию нелегальной свалки действительно причастны власти, проверку могут попытаться замять.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Фролово с просьбой прокомментировать данные о захламлении природных территорий отходами. По информации властей, мэрия уже провела проверку, по итогу которой в принципе специалисты не увидели никакой свалки на указанной территории.

- 28 августа сотрудниками администрации был осуществлен выезд на участок, указанный в обращении граждан (район бывших дач в северо-западной части города). В ходе визуального осмотра факты размещения свалки строительных или иных отходов на данном участке не обнаружены, — сообщили в муниципалитете.

Власти также подчеркнули, что к проверке были привлечены в том числе и сотрудники полиции.

Отдельно чиновники прокомментировали предположение местных жителей о том, что горы мусора могли быть связаны с реализацией на территории города проекта реконструкции школы.

- В соответствии с муниципальным контрактом № К-5 от 28.10.2025 подрядчиком ООО «СК Строй-сервис» осуществляется капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5. Условиями контракта и сметной документацией предусмотрен вывоз строительного мусора с реконструируемого объекта.

Отметим, судя по всему, финальную точку в разбирательстве о попавшей на видео, но не обнаруженной чиновниками свалке предстоит поставить региональному комитету природы. В органе сообщили, что уже получили материалы от очевидцев и организовали свою независимую проверку.

Фото из архива ИА "Высота 102", видео: Василий Несин