При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали пять человек





В результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область ранения получили пять человек, в том числе один ребёнок. Как передает Привет-Ростов, об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

– Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали один человек в Таганроге и четверо в Азове, среди них один ребёнок – в результате падения беспилотника на жилые дома, – написал глава региона в своём канале в «Максе».

По словам Слюсаря, все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Расчёты ПВО продолжают отражать атаки. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность.