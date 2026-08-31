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Экология

Землевладельца обязали рекультивировать после шкур и навоза поля под Волгоградом

Экология 31.08.2026 12:37
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31.08.2026 12:37


В Волгоградской области собственника двух земельных участков в Старополтавском районе, которые оказались отравлены овечьими шкурами, пластиком и навозом, обязали провести их рекультивацию. Старополтавский районный суд постановил выполнить биологический этап рекультивации загрязненных участков в сроки, установленные проектом, но не позднее 30 декабря 2027 года.

Как уточнили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, ранее на обоих участках был выявлен высокий уровень интегральной токсичности почвы. Использование земли оказалось невозможным по причине серьезного загрязнения, которое произошло из-за скопления отходов производства и потребления, в том числе овечьих шкур, навоза, пластиковой тары, картонных упаковок и много другого на площади 1028 кв. м.

Собственник участков неоднократно привлекался к административной ответственности, но восстановительные работы им так и не были начаты. Проект рекультивации был разработан Волгоградским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото сгенерировано ИИ

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