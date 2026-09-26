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 Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской области
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Минобороны: ВС РФ ударили по портам и логистике ВСУ в Киеве и Одесской области

Федеральные новости 26.09.2026 09:37
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26.09.2026 09:37


В ночь на 26 сентября Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражён центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи «Старлинк» для нужд украинских войск.

В Одессе и Одесской области атакованы три объекта: портовый пункт в Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских стран; автомобильный мост в Маяках, использовавшийся для переброски военных грузов; а также логистический центр «Новая почта», где хранились грузы военного назначения.

Кроме того, в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы для ВСУ.

Изображение создано при помощи ИИ

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