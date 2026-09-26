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Общество

Отставка Марченко, снос «Юбилейного» и тарифы ЖКХ: главные события региона за неделю

Общество 26.09.2026 18:22
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26.09.2026 18:22


Уходящая неделя оказалась насыщенной для Волгоградской области: региональная столица сменила главу, губернатор отказался от думского мандата в пользу участника СВО, стали известны подробности сноса рынка «Юбилейный» и грядущих изменений в оплате ЖКХ. Кроме того, новые повороты произошли в резонансных уголовных делах, а прокуратура добилась изменения формулировки увольнения бывшего чиновника.

Подробнее – в дайджесте главных событий Волгоградской области. 

Марченко ушел в отставку

Депутаты Волгоградской городской думы 25 сентября единогласно приняли досрочную отставку главы Волгограда Владимира Марченко. Он покинул пост мэра ради мандата депутата Госдумы, куда избрался по федеральным спискам «Единой России».

Временно исполняющим полномочия главы города-героя с 26 сентября назначен Шафран Тепшинов.

Бочаров отказался от мандата в пользу участника СВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавлявший на выборах в Госдуму региональный список «Единой России», отказался от мандата в пользу участника специальной военной операции. Заявление Бочаров написал ещё во вторник на заседании политсовета.

Рынок «Юбилейный» готовят к сносу

Арбитражный суд Волгоградской области обязал арендатора – ООО «Внешнеторговый дом «HELP» – освободить участок на улице 50 лет Октября, 5а. Судебная тяжба с департаментом муниципального имущества длилась с ноября 2025 года и завершилась весной 2026-го в пользу чиновников.

Демонтажу подлежат торговые павильоны, киоски, открытые прилавки с навесами, ограждения и иные строения. Землю арендатор вернёт городу по акту приёма-передачи. С проигравшей стороны взыскана госпошлина 50 тысяч рублей. Об обжаловании решения не сообщается.

Новые тарифы на ЖКУ

Комитет тарифного регулирования региона объявил о ряде изменений для потребителей коммунальных услуг.

С 1 октября снизятся нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов. вырастут  розничные цены на природный газ. 

Дело Александра Пака дошло до Верховного суда

Резонансное уголовное дело Александра Пака, осуждённого за гибель многодетной матери Екатерины Буравлевой, поступило в Верховный суд. Защита волгоградца надеется смягчить приговор, вынесенный областным судом после вердикта присяжных. Материалы и жалоба поступили в высшую инстанцию в конце июля. Дата заседания пока не назначена – жалобу рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам.

Прокуратура добилась изменения формулировки увольнения экс-замглавы района

Прокуратура Волгоградской области добилась изменения формулировки увольнения бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова. Установлено, что, числясь в администрации, он оказывал юридические услуги в компании «ЮК Белов и партнёры» и получал солидные доходы, при этом фактически трудовую деятельность не осуществлял, на работе бывал редко и постоянно проживал в Волгограде.

После того как чиновником заинтересовались правоохранительные органы, он уволился по собственному желанию. Однако факт нарушения антикоррупционных запретов подтвердился в ходе расследования в рамках возбуждённого уголовного дела. 

Глава района  подал в отставку и отправился на СВО

24 сентября глава Кумылженского района Волгоградской области Валерий Денисов объявил о сложении с себя полномочий и желании уйти добровольцем на СВО. 


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