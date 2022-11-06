Расследования

Последнее слово и приговор: суд вновь отклонил ходатайства защиты волгоградского врача Гиниятова

Расследования 06.11.2022 18:52
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06.11.2022 18:52

В Светлоярском районном суде Волгоградской области в среду, 9 ноября, планируется оглашение приговора по уголовному делу в отношении врача-терапевта Амира Гиниятова, обвиняемого в смерти пациентки от коронавируса. Как рассказал ИА «Высота 102» Амир, в предыдущем заседании суд вновь отклонил ходатайства стороны защиты.  

— В прошедшем заседании состоялись прения сторон. Мы заявили ходатайства о детальном изучении журнала из лаборатории, где проводились мазки ПЦР, запросе дополнительной информации из ФОМС, — рассказал информагентству Амир. — Нам в очередной раз отказали. 9 ноября последнее слово и приговор. 

Как утверждает бывший врач, сроки давности по уголовному делу истекли еще 17 сентября. Между тем прокуратура, со слов Гиниятова, ранее запросила для него полтора года условного срока и три года на запрет медицинской деятельности. 

— Мне предлагали признать свою вину и выйти на так называемую «мировую» — по нереабитилирующим обстоятельствам. То есть меня освобождают от уголовной ответственности, но я все равно считаюсь лицом, совершившем преступление, — рассказывает Амир. 

Ранее в судебном заседании врач настаивал, что лечил пациентку, которая обратилась к нему с небольшой температурой, правильно, направив ее на анализ крови и выписав медикаменты. 11 августа 2020 года он вновь посетил женщину на дому по вызову, поставив предварительный диагноз внебольничная пневмония,  направил ее на рентген и на тестирование на коронавирус. Результаты рентгена была получены лишь 15 августа, а тест на ковид — 18 числа. 

— Также моя защита хотела заявить ходатайство о проведении третьей независимой экспертизы. Как известно, были проведены две экспертизы — в Ставрополе и Волгограде. Почему-то нашу экспертизу во внимание не приняли, — рассказал Гиниятов. — Хотя она была проведена в соответствии со всеми нормами и установленными требованиями.

На прошедших в конце октября заседаниях, как утверждает Гиниятов, стороне защиты удалось легитимизировать экспертизу, проведенную в Волгограде. 

— Добиться этого удалось посредством допроса нашего эксперта. Это уже маленькая победа, — сообщил врач. — Указали на множественные нарушения УПК в экспертизе, произведенной в Ставрополе, на которые следователь закрывал глаза, на то, что в рамках предварительного расследования не были произведены запросы в различные инстанции, которые могли бы расставить все точки над «ё». 

Гиниятов уточняет, что зампрокурора Светлоярского района попросила время на подготовку ответа к данному ходатайству. 

— Видимо нам удалось застать их врасплох, однако мы еще не разобрали выводы данной экспертизы, которые ну очень противоречивы, — рассказал экс-медик. 

На заседании 27 октября, прокурор заявил, что исследование дополнительных документов только затянет процесс.

Напомним, что 2 сентября судья Светлоярского районного суда Андрей Маляров продлил арест врачу-терапевту на полгода — до 23 февраля 2023 года. При этом сроки давности по делу истекли 17 сентября. Однако 16 сентября суд смягчил меру пресечения Амиру Гиниятову.  

Как сообщила ИА «Высота 102» адвокат медика Ольга Завгороднева, домашний арест заменили на подписку о невыезде. Причем с инициативой рассмотрения меры пресечения выступил сам суд в лице председателя Андрея Молярова. Против изменения меры пресечения выступали потерпевшая сторона и обвинитель.

Напомним, что Светлоярском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении Амира Гиниятова. Обвинение считает, что из-за его неправильных действий умерла одна из его пациенток, болевшая коронавирусом. Сам врач отрицает свою вину и не доверяет экспертизе, на которой следствие строило свое обвинение.

Гиниятов записал и опубликовал видеообращение, в котором заявил об отсутствии защиты медиков, спасавших жизни пациентов, выразил надежду на справедливое разбирательство и на то, что сможет вернуться в свою профессию. Также врач высказался о потерпевшей стороне.

Фото и коллаж: личный архив Амира Гиниятова / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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