Вакцины от гриппа поступили в Волгоградскую область

Волгоградская область получила 393,5 тысячи доз вакцины от гриппа. Препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп», предназначенные для иммунизации детей и взрослых, распределяются среди медучреждений региона, сообщили в облздраве.

Взрослые жители могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства, а дети – при обращении в детские поликлиники по месту жительства, а также в организованных коллективах, в том числе в школах и детских садах.

Для сезона 2026–2027 годов штаммовый состав всех противогриппозных вакцин обновлен с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Врачи рекомендуют пройти иммунизацию также гражданам старше 60 лет, людям, имеющим хронические заболевания, а также тем жителям, которые в силу профессиональной деятельности имеют большое количество социальных контактов.

Фото из архива V102.RU