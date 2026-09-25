



В Волгограде оперативники регионального управления ФСБ России раскрыли новую схему спецслужб Украины, позволяющую добывать разведданные о последствиях ударов по областному центру. Сразу двое молодых людей были в «тёмную» использованы зарубежными кураторами для организации фотосъёмки повреждённых сооружений.





Курьеры получили одинаковые заказы о доставке дешёвых бинтов. Прибыв на место, заказчик попросил волгоградцев перекинуть бинты через забор и прислать фото, подтверждающие, что перевязочные материалы действительно оставлены в обусловленном месте. При этом на фоне был виден повреждённый в ходе ракетного удара объект.

- Я делаю фотку, перекидываю бинт и завершаю заказ. Затем я узнаю, что это было сделано для того, чтобы узнать, разбомбили или нет. Эти фотографии появились на украинском сайте. Хотелось бы обратиться к другим волгоградцам и посоветовать быть аккуратными и не снимать последствия прилётов, - рассказал один из курьеров на допросе у оперативников.

Ещё один парень поделился, что в какой-то момент понял, что заказчик испытывал нездоровый интерес к повреждённому зданию, и поспешил закрыть заказ.

- Получатель попросил меня перекинуть бинт через забор и сфотографировать это место. Без задней мысли я это сделал. Позже он попросил приблизить здание и ещё раз сфотографировать. Я отказался. Вскоре я увидел свой снимок в украинских Telegram-каналах. Я знаю, что на территории Волгоградской области действует запрет на съёмку последствий ударов, и нарушать его не собирался. Меня использовали в тёмную, - подчеркнул второй молодой человек.

Отметим, силовики призывают волгоградцев не снимать последствия атак противника. Помимо штрафов нарушителям может грозить до 20 лет тюрьмы за госзимену.