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Расследования

В Волгограде ФСБ задержала курьеров за фотоотчёт о ракетном ударе для ВСУ

Расследования 25.09.2026 13:50
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25.09.2026 13:50


В Волгограде оперативники регионального управления ФСБ России раскрыли новую схему спецслужб Украины, позволяющую добывать разведданные о последствиях ударов по областному центру. Сразу двое молодых людей были в «тёмную» использованы зарубежными кураторами для организации фотосъёмки повреждённых сооружений.



Курьеры получили одинаковые заказы о доставке дешёвых бинтов. Прибыв на место, заказчик попросил волгоградцев перекинуть бинты через забор и прислать фото, подтверждающие, что перевязочные материалы действительно оставлены в обусловленном месте. При этом на фоне был виден повреждённый в ходе ракетного удара объект.

- Я делаю фотку, перекидываю бинт и завершаю заказ. Затем я узнаю, что это было сделано для того, чтобы узнать, разбомбили или нет. Эти фотографии появились на украинском сайте. Хотелось бы обратиться к другим волгоградцам и посоветовать быть аккуратными и не снимать последствия прилётов, - рассказал один из курьеров на допросе у оперативников.

Ещё один парень поделился, что в какой-то момент понял, что заказчик испытывал нездоровый интерес к повреждённому зданию, и поспешил закрыть заказ.

- Получатель попросил меня перекинуть бинт через забор и сфотографировать это место. Без задней мысли я это сделал. Позже он попросил приблизить здание и ещё раз сфотографировать. Я отказался. Вскоре я увидел свой снимок в украинских Telegram-каналах. Я знаю, что на территории Волгоградской области действует запрет на съёмку последствий ударов, и нарушать его не собирался. Меня использовали в тёмную, - подчеркнул второй молодой человек.

Отметим, силовики призывают волгоградцев не снимать последствия атак противника. Помимо штрафов нарушителям может грозить до 20 лет тюрьмы за госзимену.

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