В Первоуральске завершились соревнования по водному поло среди мужских команд в рамках «Спартакиады народов России». Золото турнира уезжает в Казань: мужская сборная Республики Татарстан стала чемпионом Спартакиады.

В финале ватерполисты Татарстана уверенно захватили инициативу. Несмотря на все усилия и старания, сборная Астраханской области не сумела навязать борьбу чемпионам. Итоговый счёт – 18:9 в пользу команды из Казани.

Бронзовые награды завоевала сборная Санкт‑Петербурга. В матче за третье место сборная Волгоградской области оказала серьёзное сопротивление, однако уступила в серии послематчевых пятиметровых.

В первом периоде команда из Волгограда уверенно реализовала свои моменты и завершила четверть со счётом 4:2 в свою пользу. Вторая восьмиминутка была под контролем волгоградцев, но в последние полторы минуты подопечные Владимира Карабутова отпустили игру, и соперники сравняли счёт – 5:5.

После большого перерыва сборная Санкт‑Петербурга сразу нарастила давление и вышла вперёд, забросив два мяча, волгоградцы ответили точным броском Тимура Шайхутдинова – 7:6. В заключительном периоде сборная Волгоградской области проявила характер и сумела догнать соперника: счёт сравнял Кирилл Носаев – 8:8. Однако в серии пятиметровых точнее оказались спортсмены с берегов Невы – 3:1 в серии, итоговый счёт – 11:9.

В таких матчах судьбу решают не только броски и секунды – это ещё и борьба нервов. Серия пенальти становится настоящей проверкой на психологическую устойчивость: сегодня Питер оказался чуть спокойнее в решающие моменты, а волгоградцы действовали на пределе возможностей. И в этом нет слабости – это и есть цена борьбы.

Сборная Санкт-Петербурга – Сборная Волгоградской области – 11:9 (2:4, 3:1, 2:1, 1:2; серия пенальти – 3:1)

27 сентября. Спартакиада народов России по водному поло. Playoff 3-4 место.

Первоуральск. Дворец водных видов спорта.

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Олег Белошниченко (Ростов-на-Дону).

Сборная Санкт-Петербурга: Сергеев – Плискевич, Комаров (5), Сизенок (1), Денисов, Емцев, Алхазишвили – Грачёв, Волков, Французов, Белянский (1), Тазеев (1), Калтыгин (3), Бабарыко.

Сборная Волгоградской области: Трусов – Еськов, Носаев (1), Усов (2), Буланаев (2), Шулев, Махиянов (1) – Буров, Андрюков, Власов, Чуксин, Жабкин (1), Шайхутдинов (2), Малахов.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 3/3 – 4/1.

Броски в створ: 29 – 25.

Удаления: 7 – 7.

Сборная Волгоградской области заняла четвёртое место на Спартакиаде народов России. Впереди – подготовка к старту в чемпионате России и Кубке Конференций.

Александр Веселовский

Фото: Новости Первоуральска