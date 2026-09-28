



Эксперты опубликовали рейтинг регионов России по доступности ипотеки. По информации «РИА Новости», Волгоградская область заняла 39 из 85 возможных мест.

Среди волгоградских семей 20,4% могут себе позволить купить квартиру по рыночным ипотечным условиям. Размер ежемесячного платежа в среднем составляет 60,1 тыс. рублей. В числе ближайших преследователей региона: Ульяновская, Саратовская и Белгородская области.

В целом, на фоне среднероссийских показателей регион выглядит неплохо: ипотеку в области могут позволить на 0,2% чем в среднем по России, а ежемесячный ипотечный платёж ниже сразу на 25,8 тыс. рублей. При этом по сравнению с 2025 годом Волгоградская область улучшила свои позиции на два пункта.

Отметим, в числе регионов-лидеров – северные территории. Первую и вторую позицию, соответственно, заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, где более 50% жителей могут позволить себе ипотечный займ.

Фото из архива ИА «Высота 102»