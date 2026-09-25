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Расследования

В Волгограде ОПГ фиктивных жен похитила у участников СВО 35 млн

Расследования 25.09.2026 09:28
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25.09.2026 09:28


В Волгограде рассмотрят громкое уголовное дело о мошенничестве с выплатами участникам СВО. На скамью подсудимых сядут девять человек, рассказали в прокуратуре Волгоградской области.  

Организаторами преступной схемы стала жительница Карачаево-Черкессии со своим знакомым. С декабря 2024 года они с другими подельниками выходили на мужчин, желавших заключить контракт, после чего организовывали фиктивные браки с участницами ОПГ.  В случае  ранения или гибели бойцов аферисты присваивали положенные участникам СВО выплаты.

Всего таким способом с января по октябрь 2025 года обвиняемые похитили около 35 млн рублей. Но на этом они не остановились. Члены преступной группировки пытались присвоить еще 25 миллионов рублей, но были разоблачены. 

Степень вины обвиняемых определит Центральный суд Волгограда. В рамках расследования уголовного дела арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму свыше 12 млн рублей, добавили в прокуратуре.


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