В Дзержинском районе Волгограда приставы арестовали японский кроссовер у должника, который накопил долг перед налоговой в 6,3 миллиона рублей. Мужчина не погасил задолженность в добровольном порядке в установленный срок, проигнорировав решение суда.

– Судебный пристав обратил взыскание на доходы должника, а затем установил местонахождение одного из принадлежащих ему транспортных средств — автомобиля Mazda CX-9, – рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Арестованный кроссовер приставы готовят к оценке и реализации в счет погашения долга.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области