Жителя Волжского после жестокой драки у магазина поместили в СИЗО

Волжский городской суд в Волгоградской области заключил под стражу 31-летнего местного жителя, который жестоко избил мужчину у магазина. В результате у потерпевшего был удален жизненно важный орган, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По материалам дела, драка произошла 20 сентября текущего года около магазина, где группа мужчин распивала спиртное. Однако мирное времяпровождение вскоре нарушил словесный конфликт. Фигурант уголовного дела, который ранее был неоднократно судим, ударил несколько раз ногой по туловищу и голове своего разгоряченного алкоголем приятеля. Эти удары нанесли мужчине тяжкий вред здоровью, так как ему пришлось удалить один из органов в брюшной полости.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемый признал вину. В СИЗО он будет находиться до 22 ноября.

Фото: Волжский городской суд