Волгоградцу грозит 15-летний срок за жестокое убийство пожилого отца





В Камышинском районе Волгоградской области задержан 43-летний житель села Галки. По версии следствия, мужчина забил до смерти собственного отца. Трагедия произошла 9 сентября.

- Находясь в одном из частных домовладений села Галки Камышинского района, в ходе конфликта нанес своему отцу множественные удары руками по различным частям тела. На следующий день пострадавший был госпитализирован. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спустя непродолжительное время мужчина скончался, - сообщили в региональном следкоме.

По итогу гибели мужчины была проведена экспертиза. Специалисты установили, что причиной гибели пенсионера стала черепно-мозговая травма, осложнившаяся отеком головного мозга.

Отметим, по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и убийства по неосторожности возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его помещении в СИЗО.

Фото из архива ИА «Высота 102»