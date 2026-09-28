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Экономика

Мобильные офисы ФНС откроют в октябре в Волгограде и области: где и когда получить консультацию

Экономика 28.09.2026 10:44
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28.09.2026 10:44


Жители Волгоградской области смогут решить налоговые вопросы без поездки в инспекцию — с 13 по 16 октября в регионе вновь заработают мобильные офисы ФНС. Специалисты приедут в МФЦ и крупные торговые точки, чтобы проконсультировать граждан на месте. Это удобная возможность для тех, кто хочет сэкономить время и получить ответы на вопросы от профессионалов.

Где и когда будут работать мобильные офисы

13 октября:

  • с 10:00 до 12:00 – МФЦ Новоаннинского района (г. Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 4);
  • с 14:00 до 16:00 – МФЦ Новониколаевского района (р.п. Новониколаевский, п. ГЭС, 3);
  • с 10:00 до 12:00 – МФЦ Ленинского района (г. Ленинск, ул. им. Чапаева, д. 1);
  • с 10:00 до 12:00 – МФЦ Октябрьского района (р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 42);
  • с 12:30 до 14:30 – МФЦ Котельниковского района (г. Котельниково, ул. Ленина, 31).

14 октября:

  • с 11:00 до 15:00 – МФЦ Жирновского района (г. Жирновск, ул. Ломоносова, 62).

15 октября:

  • с 14:00 до 17:00 – гипермаркет «Лента» (г. Волгоград, проспект Университетский, 105).

16 октября:

  • с 10:00 до 13:00 – МФЦ Центрального района Волгограда (ул. Комсомольская, д. 10).

Чем помогут специалисты налоговой

В мобильных офисах жители Волгограда и области смогут получить ответы на вопросы по налогообложению – в том числе об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, порядке получения налоговых льгот и вычетов, а также об особенностях применения специальных налоговых режимов.

Кроме того, всем желающим прямо на месте помогут проверить наличие задолженности по налогам и получить документы на её уплату. Также можно будет получить логин и пароль для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» – это позволит в дальнейшем решать большинство налоговых вопросов онлайн.

Что взять с собой

При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Консультация предоставляется бесплатно.

Для жителей отдаленных районов Волгоградской области такая выездная работа налоговой службы – реальная экономия времени и сил. Не нужно ехать в областной центр, стоять в очередях и разбираться в сложных формулировках: можно просто прийти в ближайший МФЦ или торговый центр и получить ответы на все вопросы от специалиста.

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