«Сроки сложно спрогнозировать»: в Волгограде устраняют аварию, оставившую без воды два района

В Ворошиловском районе Волгограда продолжают устранять коммунальное ЧП, возникшее на склоне реки Царица по улице Калинина. Как сообщает ИА «Высота 102», к месту аварии пригнали тяжелую технику, а место происшествия обнесли защитными ограждениями.





По словам главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» Игоря Стоматова, сейчас на месте аварии организованы оперативные работы.













— Данный коллектор транспортирует стоки Советского и Ворошиловского районов. Сюда переброшены техника и персонал, — пояснил специалист. — В данный момент произведено временное отключение абонентов Ворошиловского и Советского районов для снижения излива стоков. По мере освобождения коллектора, будут проведены работы по санации и восстановлению участка. Пока сроки сложно спрогнозировать, потому что окончательный характер повреждений и объем работ можно будет уточнить только после того, как сойдет вода.













Ранее информагентство сообщало, что из-за аварии на коллекторе в сквере Пахмутовой канализационные воды стали заливать территорию парка, детскую железную дорогу, расположенную чуть ниже, а также парковку у музея «Россия — Моя история». Стоки также затопили часть Нулевой продольной.

















В ООО «Концессии водоснабжения» сообщили, что обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационной коллектор, произошло в ночь на 28 октября. Коммуникации были проложены более полувека назад. В ходе инцидента повреждена одна из двух нитей трубопроводов диаметром 1200 миллиметров, вторая остается в работе.













Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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