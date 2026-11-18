Сразу пять представительниц волгоградского клуба «Динамо-Синара» получили приглашение в молодёжную сборную страны. Главный тренер национальной команды Оксана Роменская включила в расширенный состав Софью Скрипник, Кристину Климову, Малику Джавадову, Ульяну Куценко и Александру Анисимову.

Учебно-тренировочный сбор начнётся 22 ноября на базе в Новогорске и продлится неделю. В составе национальной команды девушки будут работать над подготовкой и совершенствованием игровых навыков в преддверии международных стартов.

Полный состав женской молодёжной сборной России:

Вратари: Карина Крутикова (ЦСКА), Софья Скрипник («Динамо-Синара-3»), Милена Узойкина («Звезда-2»).

Левые крайние: Дарья Горбатовская («Сокол»), Татьяна Григорьянц, Арина Михайлова (обе – ЦСКА-МУОР).

Правые крайние: Екатерина Волчанская («Астраханочка-СШОР»), Кристина Климова («Динамо-Синара»).

Линейные: Александра Анисимова («Динамо-Синара-3»), Анастасия Галушкина, Кира Черкасова (обе – ЦСКА-МУОР).

Правые полусредние: Анастасия Бардиж, Ксения Тихенко (обе – «Кубань»), Малика Джавадова («Динамо-Синара-3»), Ева Моргунова (ЦСКА-МУОР).

Левые полусредние: Ульяна Куценко («Динамо-Синара»), Арина Пукас (ЦСКА), Дарья Цвикалова («Астраханочка-СШОР»).

Разыгрывающие: Анна Гаврилова (ЦСКА), Софья Скрябина (ЦСКА-МУОР), Варвара Шашина («Астраханочка-СШОР»).

Тренерский штаб: Оксана Роменская (главный тренер), Оксана Свитанько (тренер), Любовь Коротнева (тренер вратарей).

Стоит отметить, что представительство волгоградского клуба не ограничивается молодёжным составом. В главную национальную команду также включена игрок «Динамо-Синары» Алина Загороднева. Разыгрывающая «бело-голубых» вместе с основной сборной 24 ноября отправится в Болгарию для участия в международном турнире.

Таким усиление волгоградской школой сразу двух эшелонов национальной команды подтверждает статус клуба как одного из главных центров подготовки молодых гандболисток в стране.





Александр Веселовский