



Роспотребнадзор объявил предостережение ООО «Агроторг», управляющему сетью магазинов «Пятёрочка», после жалобы покупателя на завышенную стоимость товара. Как сообщает Привет-Ростов, поводом для обращения стала переплата в две копейки в одном из супермаркетов в селе Дивноморское под Геленджиком.

По данным издания «Кошик», мужчина приобрёл упаковку печенья «Топлёное молоко» весом 200 граммов. На ценнике была указана стоимость 39,99 рубля за 100 граммов, то есть цена всей упаковки должна была составить 79,98 рубля. Однако на кассе с покупателя взяли 80 рублей. Разницу в две копейки мужчина расценил как нарушение своих потребительских прав и направил жалобы в надзорные инстанции.

По итогам рассмотрения обращения 15 ноября Роспотребнадзор объявил ООО «Агроторг» предостережение.