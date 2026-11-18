Цены в Волгоградской области за неделю выросли почти на все марки бензина, кроме высокооктанового АИ-98 и выше. При этом на волгоградских АЗС найти такой бензин трудно.

По данным Росстата, за неделю стоимость АИ-92 увеличилась на 32 копейки – с 68,5 до 68,82 рубля за литр.

Подорожал и 95-ый бензин с 76,09 до 76,27 рубля. Литр стал дороже на 18 копеек. Однако больше всего выросла цена на дизель. Это топливо подорожало за неделю на 39 копеек – с 80,33 до 80,72 рубля за литр.

Без изменения уже вторую неделю, по сведениям Росстата, остается цена на АИ-98 в Волгоградской области – 97,7 рубля за литр.

Всего по данным статистического ведомства, за период с 10 по 16 ноября цены на автомобильный бензин выросли в 55 субъектах РФ.