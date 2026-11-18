Депутаты 18 ноября проголосовали за присвоение Владимиру Зимовцу, Александру Колесниченко и Юрию Староватых звания «Почетный гражданин Волгоградской области». Ранее соответствующее предложение внес в региональный парламент губернатор Андрей Бочаров.

На заседании областной думы постановление о присвоении почетных званий троим жителям региона было одобрено единогласно. В настоящее в списке почетных граждан Волгоградской области 47 человек. Их имена занесены в Книгу почетных граждан Волгоградской области. Она находится на постоянном хранении в областном краеведческом музее.

Ранее сообщалось, что звания «Почетный гражданин Волгоградской области» присвоены Владимиру Зимовцу, Александру Колесниченко и Юрию Староватых за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, особые заслуги и многолетнюю трудовую деятельность.