Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который забил до смерти свою беспомощную 70-летнюю мать.

Следствием и судом установлено, что 42-летний пьяный сын нанес родственнице более 20 ударов руками и ногами. Престарелая женщина не смогла оказать сопротивление в силу возраста и заболевания. Она страдала деменцией после перенесенного геморрагического инсульта. Преступление было совершено 16 мая текущего года.

Пожилая женщина получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. У нее были множественные переломы ребер, разрыв правого легкого, внутреннее кровотечение. Изверг, нанесший такие травмы родной матери, признал вину.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.