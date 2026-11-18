



Ситуация на топливном рынке Волгоградской области остается стабильной и не изменилась. С таким заявлением 18 ноября выступили региональные власти. Уточняется, что это данные за последние пять дней, то есть за период с 13 ноября.

Напомним, что в ночь на 13 ноября Волгоградская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. Как сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова, основной удар пришелся по промышленной зоне на южной окраине Волгограда, где расположен завод нефтепереработки. В результате удара на предприятии погибли четверо заводчан, экстренными службами был потушен пожар.

На утро 13 ноября волгоградские автомобилисты выстроились в очереди на АЗС и, как сообщало информагентство, к вечеру того же дня практически раскупили все виды топлива. На протяжении пяти дней на автозаправочных станциях наблюдаются перебои в поставках. К примеру, накануне, 17 ноября, волгоградцы далеко не на каждой заправке могли залить в бак бензин марки АИ-95, к вечеру многие АЗС и вовсе остаются лишь с дизелем.

Одновременно, по данным Обпромторга и ТЭК, ситуация на АЗС в Волгоградской области остается стабильной, и поводов для беспокойства на текущий момент нет.

– На АЗС региона осуществляются поставки топлива. Проводится постоянный мониторинг для оперативного реагирования на изменения, – заверяют в профильном комитете.