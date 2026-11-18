



Сегодня, 18 ноября, в Волгограде проходит траурная церемония прощания с работниками нефтеперерабатывающего завода, погибшими в результате атаки беспилотников в ночь с 12 на 13 ноября. Церемония организована в ДК «Царицын» Красноармейского района.

Как ранее сообщалось информагентством, 13 ноября основной удар ВСУ направили на промзону в Красноармейском районе Волгограда, где расположено предприятие нефтепереработки. В результате теракта погибли четыре человека, еще двое пострадавших получили ранения.

Жертвами атаки стали:

– Игорь Валерьевич Тарабановский (1967–2026);

– Игорь Николаевич Волняков (1971–2026);

– Леонид Александрович Ли (1970–2026);

– Евгений Геннадьевич Погорелов (1984–2026).

После траурной церемонии погибших проводят в последний путь на Красноармейском и Новом Ворошиловском кладбищах.

В знак скорби перед проходными завода установили экран с портретами и именами погибших волгоградцев.