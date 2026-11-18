



Волгоградский провайдер Powernet объявил о плановом повышении тарифов. Новые цены начнут действовать с 15 декабря.

Как сообщила компания в соцсетях, рост абонентской платы затронет все актуальные тарифные планы. Максимальное удорожание составит 3 рубля в сутки, однако для самых востребованных пакетов увеличение ограничится 2 рублями в сутки. В частности, популярный тариф «Удобный» подорожает с 33 до 35 рублей в день.

В Powernet отметили, что корректировка цен проводится ежегодно и является единственной за год.