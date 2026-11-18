



С 1 февраля 2027 года материнский капитал будет проиндексирован на прогнозируемый уровень инфляции – 6,8%. В результате выплата на второго ребёнка впервые превысит 1 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

По данным ведомства, размер маткапитала на второго ребёнка, если семья ранее не получала выплату на первенца, составит 1 028,7 тыс. рублей. На первого ребёнка сумма вырастет до 778,5 тыс. рублей. Прибавка составит 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 30,4 тыс. рублей.