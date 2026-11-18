Пассажиры автобусного маршрута №123 «Волгоград-Волжский» пожаловались на недостаточное, по их мнению, количество остановочных павильонов на обновленной привокзальной площади в Волгограде. Люди утверждают, что из-за этого вынуждены ждать транспорт под открытым небом и спрятаться от осадков и ветра им негде.

– Хотелось бы обратить внимание на имеющуюся проблему – отсутствие остановочного павильона на привокзальной площади для маршрута 123 автобуса Волгоград-Волжский. Попытка обращения в администрацию области не увенчалась успехом, так как переслали в городскую, – сообщили местные жители.

По их словам, ожидающие автобус №123 пассажиры вынуждены прятаться от дождя под Комсомольским мостом из-за отсутствия остановочного павильона. Автобус в Волжский останавливается на небольшом удалении от остановки муниципальных маршрутов.

– А люди в чём виноваты, что проект не конца продуманный? Почему нарушены их права на комфортную среду, безопасность и подобающие условия для ожидания общественного транспорта? – задаются вопросом волжане. – Это транспортный узел областного центра, где должна быть забота о пассажирах.





Однако в администрации Волгограда с такой постановкой вопроса не согласились. В мэрии утверждают, что остановочных павильонов на привокзальной площади возвели достаточно.

– В настоящее время на обновленной привокзальной площади в зоне посадки пассажиров общественного транспорта расположено два просторных остановочных павильона, – прокомментировали ситуацию в мэрии. – Данными павильонами в период ожидания общественного транспорта могут воспользоваться пассажиры всех маршрутов, как муниципальных, так и межмуниципального сообщения.