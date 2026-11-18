



Сегодня, 18 ноября, губернатор Андрей Бочаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам-белорусам – героическим защитникам Сталинграда». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мероприятие прошло на воинском кладбище историко-мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

– Открывая памятный знак, посвящённый подвигу воинов-белорусов на главной высоте России, мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаём дань памяти мужеству и героизму защитников Сталинграда, представляющих многонациональный народ нашего большого Отечества, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор напомнил, что подвиг защитников Сталинграда навсегда вошёл в историю как пример стойкости и беззаветной любви к Родине.





Бочаров поблагодарил президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за поддержку инициативы установки знака.

– Общая историческая память и одна на всех Великая Победа – надёжная основа для продолжения развития дружбы, стратегического партнёрства и сотрудничества наших стран, – отметил глава региона.

Юрий Селиверстов отметил, что только в 62-й армии, державшей оборону в Сталинграде, насчитывалось около 1800 белорусов, а партизаны на оккупированной территории открыли второй фронт в тылу врага.

– Открывая этот памятник, мы отдаём дань уважения всем, кто не вернулся с полей Сталинградской битвы. Этот монумент – символ нашей общей памяти и общего долга перед героями. Пусть он станет местом, куда будут приходить люди разных поколений, чтобы поклониться подвигу и сказать: „Мы помним“, – заключил Селиверстов.

Всего на мемориальном кладбище советских воинов на Мамаевом кургане установлены 36 памятных знаков, символизирующих вклад регионов и народов СССР в Великую Победу.

Фото: администрация Волгоградской области