В Краснооктябрьском районе Волгограда снесут здание мастерских и сарай технического колледжа на проспекте Металлургов в Волгограде. Демонтажные работы с подготовкой стройплощадки обойдутся этому учебному заведению в 4,9 миллиона рублей – это начальная стоимость закупки, которая проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

По условиям договора, на территории колледжа снесут здания мастерских общей площадью 206,9 кв.м. и здание сарая площадью 33,1 кв.м., которые из-за аварийного состояния признаны непригодным для дальнейшей эксплуатации. Постройки отрежут от коммуникаций и демонтируют вместе с фундаментами. Место проведения работ обнесут 2-метровым забором. Демонтаж выполнят методом разрушения с использованием тяжелой и ручной техники. Срок окончания работ обозначен 30 ноября.

Напомним, что на базе технического колледжа реализуется масштабный проект по созданию современного студенческого кампуса. В конце октября текущего года объект посетил Андрей Бочаров. Было дано указание ускорить темп работ, чтобы сдать обновленные помещения базового учебного центра СПО до 1 сентября 2027 года.