



Следственный отдел по городу Волжскому возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в убийстве.

По данным следствия, 12 ноября 2026 года подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в квартире последнего. Во время конфликта фигурант взял со стола нож и ударил мужчину в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали благодаря совместной работе сотрудников регионального управления СКР и полиции. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.