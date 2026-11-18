Волжский городской суд в Волгоградской области приговорил к 7,5 годам колонии общего режима местную жительницу, которая заманивала в свою финансовую пирамиду доверчивых граждан. Как сообщили в прокурате области, ей удалось обмануть 27 человек, выманив у них десятки миллионов рублей.

– Женщина привлекала денежные средства граждан, обещая высокие проценты по вкладам. При этом исполнять взятые на себя обязательства она не собиралась, частично выплачивая проценты за счет поступлений от новых вкладчиков. В результате в период с 2019 по 2024 год 27 потерпевшим был причинен ущерб в размере более 42 млн рублей, – рассказали в надзорном органе.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что перед судом предстала 46-летняя Ирина Юрасова. Установлено, что она под проценты брала у граждан деньги и изделия из драгоценных металлов. При этом, как отмечается, отношения строились «путем достижения устной договоренности о заключении договора займа». Первое время Юрасова выплачивала обещанные проценты за счет новых поступлений, но потом под предлогом финансовых трудностей переставала это делать.

Фигурантка дела также брала у знакомых крупные суммы, обещая их вернуть в установленный срок, но обязательства свои не выполняла. Юрасова в этом случае брала деньги под расписку в простой письменной форме. Свою вину она не признала.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.