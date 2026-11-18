



В честь 84-й годовщины начала стратегической операции «Уран» Волгоград на один день вернёт историческое имя – Сталинград. Такое решение принято Волгоградской городской Думой в знак памяти о подвиге советских войск.

Традиционно в этот день муниципальные службы заменяют на въездах в город дорожные знаки с названием. Операция «Уран», начавшаяся 19 ноября 1942 года, позволила советским войскам рассечь фронт противника, окружить и уничтожить основные силы 6-й немецкой армии под командованием Паулюса. В котёл попали 22 дивизии и 160 отдельных частей – около 330 тысяч захватчиков.

Отметим, Волгоград официально возвращает себе имя Сталинград девять раз в году: 2 февраля (День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (день присвоения звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы), 22 июня (День памяти и скорби), 23 августа (День памяти жертв бомбардировки Сталинграда), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).