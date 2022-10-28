Общество

Фекальный водопад заливает детскую железную дорогу в Волгограде

Общество 28.10.2022 10:33
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28.10.2022 10:33




Коммунальное ЧП ликвидируют в Ворошиловском районе Волгограда, где из-за обрушения сводов канализационного коллектора образовался фекальный водопад. Как передает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий, канализационные воды заливают сквер имени Александры Пахмутовой, детскую железную дорогу, расположенную ниже по склону, а  также парковку у музея  «Россия - моя история». Вонючие потоки также несутся в сторону Нулевой продольной магистрали. 





Территория, где произошла авария, огорожена. На месте происшествия работают коммунальные службы. Там, где обрушился коллектор, образовался огромный провал, который заполнен мутной жидкостью с неприятным запахом.



В «Концессии водоснабжения» сообщили, что в на склоне поймы реки Царицы со стороны Ворошиловского района в ночь на 28 октября произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационной коллектор, обслуживающий потребителей Ворошиловского и Советского районов. Коллектор и бетонный канал были проложены более 50 лет назад. 



- В ходе инцидента была повреждена одна из двух нитей трубопроводов диаметром 1200 мм, вторая остается в работе, - сообщили в компании, сотрудники которой занимаются устранением аварии. -  Работы велись в течение всей ночи, однако из-за большого объема принимаемых коллектором стоков у специалистов в настоящее время нет технической возможности приступить к следующему этапу восстановления. В связи с этим организацией принято решение временно приостановить подачу водоснабжения потребителям.

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