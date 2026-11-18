



Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» с начала 2026 года выполнили ремонт и техническое обслуживание около 430 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения.

В рамках ремонтной кампании энергетики заменили порядка 2 тысяч опор и свыше 20 тысяч изоляторов, а также расчистили более 320 гектаров трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Эти меры должны снизить риск нарушений электроснабжения, связанных с падением веток и деревьев на провода.

Кроме того, для надёжной работы оборудования в осенне-зимний период выполнен ремонт 18 силовых трансформаторов и около 800 трансформаторных подстанций 6–10 кВ.

Общий объём финансирования ремонтных мероприятий «Волгоградэнерго» к началу осенне-зимнего периода превысил 900 млн рублей – на 13,4% больше, чем годом ранее.