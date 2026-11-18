



Жителям Волгоградской области, оформляющим процедуру банкротства, необходимо предоставить сведения об имуществе и совершённых сделках, в том числе информацию о владении оружием. Об этом информирует Росгвардия.

Со 2 ноября 2026 года на портале «Госуслуги» появилась интерактивная форма заявления для получения справки об оружии. Услуга позволяет гражданам РФ и организациям получить сведения об имеющемся или имевшемся у них оружии, которое состояло или состоит на учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Справка об имеющемся или имевшемся оружии либо о его отсутствии будет направлена в личный кабинет «Госуслуг» в течение 24 часов и подписана электронной цифровой подписью.