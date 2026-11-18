



Правительство России подписало распоряжение о списании 23 субъектам РФ двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 59,6 млрд рублей. Соответствующий документ, сообщает ИА «Высота 102», опубликован на сайте кабмина.

Волгоградской области, согласно распределению объемов списания, будет списано 10 316 641 583,02 рублей — это самая крупная сумма среди всех регионов, попавших в распоряжение. Для сравнения: Свердловской области спишут 8,3 млрд рублей, Омской – 4,5 млрд, Пермскому краю – 3,5 млрд.

Как пояснили в Правительстве, объем списания напрямую зависит от вложений регионов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов.

– По поручению Президента Правительство продолжает работу по облегчению долговой нагрузки регионов. С учетом подписанного распоряжения суммарный объем списанной задолженности в 2026 году составил 366,6 млрд рублей. Такой механизм поддержки оказался востребованным – в текущем году им воспользовались уже 72 региона, некоторые неоднократно, – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 18 ноября.

Помимо Волгоградской области, в перечень вошли Карелия, Коми, Мордовия, Хакасия, Чечня, Пермский край, Амурская, Архангельская, Белгородская, Иркутская, Калининградская, Костромская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тверская и Ульяновская области, а также Ненецкий автономный округ.

– Будем и дальше помогать российским регионам решать ключевые задачи. От этого напрямую зависит благополучие людей, укрепление потенциала территорий, – подчеркнул Мишустин.