



Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества стали главной темой визита в Волгоградскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в РФ Юрия Селиверстова.

В день приезда в регион, 17 ноября, посол почтил память павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане, посетил музей-панораму «Сталинградская битва» и мемориал «Бронекатер БК-31».









Юрий Селиверстов также ознакомился с промышленным потенциалом Волгоградской области на производственных площадках компаний «Сады Придонья» и «Стереотэк», которые поставляют свою продукцию в Беларусь. На площадке завода «ВЭТА» МУП «Метроэлектротранс» белорусская делегация оценила результаты сотрудничества волгоградского предприятия и холдинга «Белкоммунмаш» по модернизации трамваев — у проекта есть перспективы масштабирования.





Напомним, на базе завода «ВЭТА» создаётся межрегиональный центр по обслуживанию и капитальному ремонту электротранспорта мощностью до 50 единиц подвижного состава в год.





18 ноября состоялась рабочая встреча Юрия Селиверстова с губернатором Волгоградской области. Андрей Бочаров отметил, что Россию и Беларусь связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, прочные политические, экономические, военные, социальные, гуманитарные и культурные связи в рамках единого Союзного государства, которые успешно развиваются по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина и Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко.

– Волгоградская область – активный участник этого взаимодействия. На протяжении многих лет жители Волгоградской области и регионов Беларуси, наши предприятия и организации, органы власти и местного самоуправления взаимодействуют в промышленности и агропромышленном комплексе, в торговле, на транспорте, в строительстве, образовании, здравоохранении, культуре, туризме и многих других сферах. Сегодня Белоруссия занимает пятое место среди более чем ста внешнеторговых партнеров Волгоградской области с товарооборотом порядка 200 млн долларов. Эти показатели растут, хотя потенциал намного больше. И мы с вами это знаем и работаем над тем, чтобы наши связи углублялись и товарооборот рос, – сказал Бочаров.

Он также подчеркнул, что многостороннее экономическое сотрудничество, тесную производственную и торговую кооперацию, которые были заложены еще в советское время, удалось сохранить и поэтапно развивать благодаря заинтересованному и активному вниманию к этим вопросам со стороны Посольства Беларуси в России. Губернатор выразил готовность и дальше расширять сложившееся взаимовыгодное сотрудничество.





После встречи в администрации Волгоградской области Андрей Бочаров и Юрий Селиверстов приняли участие в торжественной церемонии открытия памятного знака «Воинам-белорусам – героическим защитникам Сталинграда».

– Открывая этот памятник, мы отдаем дань уважения всем, кто не вернулся с полей Сталинградской битвы. Мы говорим спасибо всем тем, кто выстоял, кто сражался, кто победил. Этот монумент является символом нашей общей памяти, нашего общего долга перед героями. Он напоминает молодым поколениям, какой ценой была завоевана победа и как важно в настоящее время беречь мир. У нас нет иного пути, как оберегать от посягательств историческую правду и крепить нашу общую безопасность во имя будущих поколений, – отметил в ходе торжественного мероприятия на Главной высоте России посол Беларуси.





Юрий Селиверстов от имени Республики Беларусь и от себя лично поблагодарил всех, кто поддержал инициативу по созданию мемориала: «Пусть этот памятник станет местом, куда будут приходить люди разных поколений, чтобы поклониться подвигу и сказать: «Мы помним».



