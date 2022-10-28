Происшествия

Жителям двух районов Волгограда из-за коммунальной аварии в пойме временно отключат воду

Происшествия 28.10.2022 10:50
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28.10.2022 10:50


В Волгограде жителям Советского и Ворошиловского районов на время устранения  коммунальной аварии в пойме реки Царицы временно ограничат подачу водоснабжения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе «Концессий водоснабжения»

Напомним, что на склоне поймы реки Царицы со стороны Ворошиловского района в ночь на 28 октября произошло обрушение свода бетонного канала, в котором пролегает канализационной коллектор, обслуживающий указанные районы. Уточняется, что каналу уже более 50 лет. При обрушении была повреждена труба диаметров 1200 мм.  В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады. 

– Работы велись всю прошедшую ночь, однако из-за большого объема принимаемых коллектором стоков в настоящее время нет технической возможности приступить к следующему этапу восстановления. В связи с этим организацией принято решение временно приостановить подачу водоснабжения потребителям, – сообщили в «Концессиях»

В результате происшествия, как сообщалось ранее, подтопленными оказались детская железная дорога и Нулевая продольная. 

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