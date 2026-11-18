



МТС и ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) впервые в России провели испытания прямого подключения мобильных устройств к коммерческой сети оператора через геостационарные спутники. Для жителей Волгоградской области технология может быть особенно актуальна во время поездок по удалённым территориям, на рыбалке и отдыхе на природе – в перспективе спутниковый канал станет дополнительным способом передать сообщение или данные за пределами покрытия наземных сетей, в удалённых хуторах и природных локациях.

В ходе тестов специалисты передавали данные и SMS между мобильными терминалами и сетью оператора через спутники серии «Экспресс», находящиеся на высоте более 36 тысяч километров. Использовалась технология неназемной сотовой связи NTN стандарта NB-IoT NTN Rel 17, обеспечивающая прямой обмен данными между абонентскими устройствами и спутником. Кроме того, была протестирована передача голоса с помощью узкополосного кодека на основе искусственного интеллекта, который кодирует и декодирует речь для спутникового канала с пропускной способностью менее 1 Кбит/с.

Для передачи сигнала применялась специальная NTN-базовая станция, прототип которой был испытан летом 2025 года в лабораторных условиях. Тогда макет имитировал работу абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике, включая эффект Доплера, увеличенные временные задержки и повышенное затухание сигнала. Теперь работоспособность станции подтверждена в реальных условиях.

– Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу – интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высот в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь, – прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

– Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое, – отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.