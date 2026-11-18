В Волгограде и районах области в ближайшие три дня будет дождливо. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются до 21 ноября включительно.

19 ноября в Волгограде ночью и днем обещают дождь, временами туман и +6…+8 градусов.

В районах области местами возможны умеренные дожди, туман, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. При этом днем будет достаточно тепло: от 3 до 11 градусов выше нуля.

20 и 21 ноября в Волгограде и области морозов также не обещают. Дневные температуры в регионе будут в пределах +6…+12 градусов.