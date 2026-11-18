



В Волгограде местные жители зафиксировали на видео, как из брендированной газели «УК Тракторозаводского района» мужчина и женщина выгружают возле контейнерной площадки, предназначенной для сбора ТКО, отходы в мешках и пакетах. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошёл накануне на улице Менжинского, 25.





Как видно на записи, отходы сбрасывались на землю в дневное время на глазах у прохожих. В результате рядом с контейнерной площадкой образовалась свалка, в том числе из стройотходов – при выгрузке из белых мешков высыпалась строительная пыль. Из-за действий нарушителей контейнеры, которые должны опустошаться силами регоператора, оказались заблокированы строительным мусором.

Известно, видео с участием работников УК волгоградцы передали региональному оператору «ЭкоЦентр». По факту нарушения регоператор готовит обращение в надзорные органы для привлечения виновных к административной ответственности.

Напомним, что управляющие компании в Волгограде обязаны следить за чистотой на площадках, предназначенных для сбора ТКО. Вполне может быть, что УК ТЗР, сотрудники которой запечатлены на данном видео, соблюдают данное требованием на вверенных территориях. Что касается дома №25 на ул. Менжинского, то его, согласно открытой информации, обслуживает другая организация – УК «Афина».