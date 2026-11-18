



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили всестороннее сотрудничество региона с белорусскими областями.

Бочаров отметил символичность встречи накануне годовщины начала контрнаступления под Сталинградом.

– Глубоко символично, что наша встреча с высокой делегацией, представляющей братскую союзническую Беларусь, проходит накануне важного для исторической памяти наших народов дня – начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, завершившегося разгромом немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Жители Волгоградской области, мы все будем всегда помнить, что город-герой Сталинград защищала вся страна, в том числе тысячи уроженцев Беларуси, – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Россию и Беларусь связывают стратегическое партнёрство и союзничество, развивающиеся по инициативе президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам Андрея Бочарова, Беларусь занимает пятое место среди более чем ста внешнеторговых партнёров области с товарооборотом около 200 млн долларов, и показатели растут.





– Сегодня Белоруссия занимает пятое место среди более чем ста внешнеторговых партнеров Волгоградской области с товарооборотом порядка 200 млн долларов. Эти показатели растут, хотя потенциал намного больше. И мы с вами это знаем и работаем над тем, чтобы наши связи углублялись и товарооборот рос, – заявил Бочаров.

Он также отметил, что конкурентные преимущества региона – промышленность, АПК, патриотическая и оборонно-спортивная работа, туризм и подготовка кадров – позволяют совместно реализовывать амбициозные проекты.

Юрий Селиверстов поблагодарил за приём и взаимодействие в сохранении исторической памяти. В ходе поездки он ознакомился с промышленным потенциалом области, посетил производственные площадки и отметил позитивные результаты кооперации. Посол указал на большой потенциал сотрудничества в машиностроении, текстильном производстве и импортозамещении, а также пригласил Андрея Бочарова посетить Беларусь.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот региона с Беларусью вырос на 14,6% к уровню 2024-го. В области работают девять совместных предприятий с белорусским капиталом, а волгоградская «ВОЛМА» реализует производственные проекты в республике. Развитие связей соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: администрация Волгоградской области