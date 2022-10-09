Волгоградев призвали отдать десятую часть дохода в фонд СВО









Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выступил с обращением к волгоградской пастве, в котором призвал принять участие в сборе средств военнослужащим.

- Что можем мы сегодня, находясь в тылу? Чем поможем нашим сыновьям, братьям, отцам, которые проливают свою кровь, отдают свои души за будущее нашей Родины? Не станем безответственно наслаждаться благами жизни, думая, что нас минует чаша сия, - сказал Феодор. - Разделим наши средства с нашими воинами: соберем деньги, соберем вещи, медикаменты, все необходимое для того, чтобы облегчить им выполнение своего долга на линии фронта. Чтобы знали и помнили: их не бросили, их любят и ждут. Слово Божие говорит, если у тебя две рубашки, одну отдай. А если кто не может отдать на фронт половину своего дохода и состояния, пусть исполнит заповедь Бога и отдаст хотя бы десятую часть. Никто не должен остаться безучастным.

По словам архиерея, именно народ рождает героев и предателей, совершает ошибки и исправляет их всеобщим покаянием и единением во имя свободы, любви, добра и будущей жизни.

Напомним, в Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Всего в фонд пожертвовали уже 338 миллионов рублей. Потрачено 179 миллионов, в остатке – 159 миллионов. Квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции и другое необходимое оборудование – все это было закуплено на предприятиях-изготовителях, без услуг посредников.

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