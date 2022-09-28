Общество

«Знаю, что такое в окопах»: волгоградский охотинспектор отправил в зону СВО грузовик с гумпомощью

Общество 28.09.2022 17:04
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28.09.2022 17:04


Грузовик с необходимыми на фронте вещами организовал и отправил в зону проведения специальной военной операции на Украине инспектор Липовского охотничьего хозяйства в Волгоградской области Сергей Хоботов.

Все, что нужно, все, что мы могли, собрали. Это полевые печки, спальные мешки, носки, нижнее белье. На передовой стирать негде, мыться тоже. Поэтому нужны влажные салфетки для личной гигиены, много нужно, – рассказал ИА «Высота 102» Сергей Николаевич. 

Собрать гуманитарную помощь - личная инициатива мужчины. Толчком стала похоронка, которая пришла в их семью.

Погиб зять родного брата. Хоронили 21 сентября. Капитан Орлов Евгений Александрович, десантник. Двое детей остались, – рассказывает мужчина. 

Тело родственника привез в село Липовка Ольховского района его сослуживец. Он и рассказал охотничьему инспектору о том, что нужно в первую очередь ребятам на передовой. 

Я сам служил и знаю, что такое в окопах, поэтому сразу решил помочь, – вспоминает Серегей Хоботов. – Друзей у меня много, кинул клич – и никто не отказал. Нашли сварщика. Сделали пять печек, одна на роту получается. Печи сделали побольше, чтобы и готовить можно было, и сушить белье.

Гуманитарный груз, который удалось собрать за несколько дней, отправился в зону проведения военной спецоперации вместе военным, который приезжал в Липовку. Серей Хоботов особенно рад тому, что «КамАЗ» с печками и вещами едет в часть, где служил его погибший родственник.

Я призываю всех внести свой вклад в общее дело, помочь нашим ребятам, которые не щадят своих жизней и здоровья ради нас и нашего будущего. Это нам по силам, – уверен Сергей Хоботов. 

Напомним, в Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. О перечислении своей месячной зарплаты в этот фонд уже заявили губернатор Андрей Бочаров и мэр Волжского Игорь Воронин. Известно, что часть своего заработка в фонд поддержки СВО направили свыше 2000 сотрудников налоговых органов Волгоградской области.

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