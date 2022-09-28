«Знаю, что такое в окопах»: волгоградский охотинспектор отправил в зону СВО грузовик с гумпомощью

Грузовик с необходимыми на фронте вещами организовал и отправил в зону проведения специальной военной операции на Украине инспектор Липовского охотничьего хозяйства в Волгоградской области Сергей Хоботов.

– Все, что нужно, все, что мы могли, собрали. Это полевые печки, спальные мешки, носки, нижнее белье. На передовой стирать негде, мыться тоже. Поэтому нужны влажные салфетки для личной гигиены, много нужно, – рассказал ИА «Высота 102» Сергей Николаевич.

Собрать гуманитарную помощь - личная инициатива мужчины. Толчком стала похоронка, которая пришла в их семью.

– Погиб зять родного брата. Хоронили 21 сентября. Капитан Орлов Евгений Александрович, десантник. Двое детей остались, – рассказывает мужчина.

Тело родственника привез в село Липовка Ольховского района его сослуживец. Он и рассказал охотничьему инспектору о том, что нужно в первую очередь ребятам на передовой.

– Я сам служил и знаю, что такое в окопах, поэтому сразу решил помочь, – вспоминает Серегей Хоботов. – Друзей у меня много, кинул клич – и никто не отказал. Нашли сварщика. Сделали пять печек, одна на роту получается. Печи сделали побольше, чтобы и готовить можно было, и сушить белье.

Гуманитарный груз, который удалось собрать за несколько дней, отправился в зону проведения военной спецоперации вместе военным, который приезжал в Липовку. Серей Хоботов особенно рад тому, что «КамАЗ» с печками и вещами едет в часть, где служил его погибший родственник.

– Я призываю всех внести свой вклад в общее дело, помочь нашим ребятам, которые не щадят своих жизней и здоровья ради нас и нашего будущего. Это нам по силам, – уверен Сергей Хоботов.

Напомним, в Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. О перечислении своей месячной зарплаты в этот фонд уже заявили губернатор Андрей Бочаров и мэр Волжского Игорь Воронин. Известно, что часть своего заработка в фонд поддержки СВО направили свыше 2000 сотрудников налоговых органов Волгоградской области.