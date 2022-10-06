Общество

«А кто-то и пенсию пожертвует»: волгоградцам показали, на что потратили 179 млн рублей из Фонда поддержки СВО

Общество 06.10.2022 15:31
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06.10.2022 15:31


Три КАМАЗа с военным снаряжением отправятся из Волгограда в воинские части, которые принимают участие в СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня члены наблюдательного  совета фонда показали, на что были потрачены собранные пожертвования и отчитались о тратах. 

Квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции и другое необходимое оборудование – все это было закуплено на предприятиях-изготовителях, без услуг посредников. Об этом заявил председатель наблюдательного совета фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, депутат Волгоградской облдумы Сергей Булгаков. 


Снаряжение приобреталось по заявкам военнослужащих, практически все они исполнены, – рассказал Сергей Булгаков. – Единственное, что пока не приобрели из заявленного – это маскировочная сеть, но это из-за того, что предприятие перегружено. Но заказ оплачен, все изготовят. 

По словам Сергея Булгакова, всего в фонд пожертвовали уже 338 миллионов рублей. Потрачено 179 миллионов, в остатке – 159 миллионов. 

Мы и дальше будем работать с населением, чтобы пополнять фонд и продолжать помогать в снаряжении наших военных, – продолжил Сергей Булгаков. – Это же была инициатива снизу, создать такой фонд – с такой идеей выступили ветераны на встрече с губернатором. Ведь кто-то в силу возраста, болезней не может принять участие в специальной военной операции, но есть желание помочь нашим военным. Для кого-то, может, и 500 рублей много, а кто-то может и пенсию, и зарплату пожертвовать. Мы вот с депутатами решили, что будем ежемесячно перечислять определенную часть своих зарплат. 


Сергей Булгаков напомнил, что в район СВО из Волгоградской области ушли уже 8 гуманитарных конвоев с общим грузом в 1600 тонн. Но тогда в основном отправляли продукты питания, другие необходимые вещи. 

Я и сам с супругой передавал 150 килограммов муки, – признался депутат облдумы. 

Председатель наблюдательного совета признался, что некоторые магазины спецодежды взвинтили цены в 3-5 раз. Но у таких перекупщиков на деньги фонда, как заверил Сергей Булгаков, ничего не приобреталось, а с ними, по его словам, будут разбираться соответствующие органы.

Бывший депутат Госдумы Нина Черняева, представляющая волгоградское отделение «Союза женщин России», отчиталась об отправке посылок для военнослужащих с печеньями, конфетами и пряниками, а также с письмами школьников солдатам в рамках акции «Тепло из дома». 


Восхищение современным военным снаряжением и оборудованием выразил и член наблюдательного совета фонда поддержки СВО Александр Струков. 

Поддержка нашим военнослужащим нужна, как воздух – и  таким грузом, и моральная. Здесь все то, что необходимо нашим бойцам – бинокли ночного видения, портативные радиостанции, тепловизоры. Это все надо для ведения боевых действий, это расходный материал. То, что мы отправляем, позволят выполнить все поставленные задачи

По словам Александра Струкова, современная армейская амуниция заметно отличается от снаряжения предыдущих поколений. 

Наука и техника – все шагнуло вперед. Не сравнить, что было во время ВОВ – все сложное и дорогостоящее. Поэтому и нужны деньги, чтобы это и впредь все это приобретать, – заявил Александр Струков. 

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