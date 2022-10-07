Волгоградский НЭТ направит сборы от «Женихов» в фонд поддержки СВО

Общество 07.10.2022 13:02
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07.10.2022 13:02
Коллектив Нового экспериментального театра в Волгограде решил перечислить средства в фонд поддержки военнослужащих, отыграв благотворительный спектакль.
- Мы приняли решение поддержать наших воинов, перечислив все средства, вырученные от продажи билетов за спектакль «Женихи», в специальный благотворительный Фонд, - отметила директор НЭТа Ангелина Шершень.
Для благотворительного показа театр выбрал спектакль «Женихи», который состоится 9 октября. Премьера комедии по повести Николая Гоголя в постановке народного артиста России Отара Джангишерашвили состоялась еще в феврале 1997 года, но она до сих пор пользуется большим успехом у волгоградского зрителя.
В афишах спектакля указано, что это очень смешная история о том, как купеческая дочь Агафья Тихонова решила найти себе выгодного жениха, который соответствовал бы ее идеалу мужчины.
- Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас решилась, - мечтает главная героиня.
В спектакле в Волгограде заняты: народная артистка РФ Алла Забелина, заслуженный артист РФ Олег Алексеев, заслуженный артист РФ Андрей Курицын, Светлана Блохина, Андрей Лопушанский, заслуженный артист РФ Игорь Мазур, Александр Трапезников, Анастасия Жидкова.
В роли Кочкарева на сцену выйдет заслуженный артист РФ Сергей Симушин, а главную роль невесты Агафьи Тихоновны впервые в спектакле исполнит Вера Шаркова.
Фото: Волгоградский НЭТ
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