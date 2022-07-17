В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали пассажиров аэропорта

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 17 июля, эвакуировали персонал и пассажиров международного аэропорта. Как стало известно ИА «Высота 102», в администрацию воздушной гавани поступили сообщения с угрозами взрыва.

Очевидцы сообщают, что все самолеты отменены. Людей вывели из здания. Пассажиры разместились на газоне.

— В 19.07 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — По установленному порядку проведена эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала.

В Волгограде и области это уже далеко не первые попытки дестабилизировать работу органов власти, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Ранее аэровокзальный комплекс волгоградского аэропорта также подвергался атакам лжеминеров.

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