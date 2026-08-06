Вымогателю Infiniti, золота и денег у волгоградца дали 10 лет колонии

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор 32-летнему рецидивисту за разбой, похищение человека с целью вымогательства у него имущества, украшений и денег. За содеянное подсудимому назначено 10 лет колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Следствием и судом установлено, что 24 октября 2018 года фигурант уголовного дела с сообщником напал на волгоградца, похитив у него внедорожник класса люкс Infiniti QX56, золотые украшения и более 900 тысяч рублей. Однако этого разбойникам оказалось мало.

Под надуманным предлогом они вывезли мужчину и его знакомого в безлюдное место на юге Волгограда, где требовали с них еще 350 тысяч. Потом они отпустили одного потерпевшего, а второго насильно удерживали в частном доме своих знакомых в Советском районе. За него они планировали получить выкуп. Волгоградца похитители отпустили лишь после того, как его родственники обратились в полицию.

Долгое время фигурант уголовного дела находился в розыске. Его задержали в июне 2025 года. Обвинительный приговор также вынесен в отношении сообщника мужчины.