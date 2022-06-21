В Волгограде эвакуировали международный аэропорт

Волгоградский аэропорт сегодня, 21 июня, эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. Как сообщает ИА «Высота 102», пассажиров и сотрудников вывели из здания терминала на безопасное расстояние.

— Сообщение поступило в 17.00, — сообщила информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — В настоящий момент идет проверка комплекса.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, пока изменений в расписании нет. Несколько дней назад аэровокзальный комплекс волгоградского аэропорта также подвергался атакам лжеминеров.

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