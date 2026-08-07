В Волгограде сотрудница колледжа «заработала» 2,5 млн на заочниках





53-летняя заведующая заочным отделением колледжа предстанет перед Кировским судом Волгограда. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, ей вменяют 161 эпизод мошенничества, совершенный с использованием служебного положения.

В течение четырех лет, с 2021 по 2025 годы женщина предлагала студентам заочного отделения колледжа за денежное вознаграждение оказать содействие в получении положительных оценок на сессии без фактической проверки знаний.

При этом в реальности она не имела возможности повлиять на их оценки. Всего на обмане студентов обвиняемая заработала больше 2,5 миллиона рублей.

Вину в содеянном фигурантка уголовного дела полностью признала. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.